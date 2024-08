Strage Bologna: Schlein, ‘Meloni non riesce a scaricare i suoi, antepone partito a istituzioni’**

MeteoWeb

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “C’è un delirio di onnipotenza di questa destra che prova a riscrivere la storia e noi non accetteremo una riscrittura della storia. La responsabilità di chi guida una comunità è quella di ricucire le ferite e invece Giorgia Meloni sceglie ogni volta di dividere. Da un alto c’è la difficoltà a scaricare i suoi e infatti a 24 ore dalle parole di Mollicone, lei ancora non si è pronunciata: lei antepone la ragione di partito alla dignità delle istituzioni. E poi c’è da pensare che ogni volta si cerchi di coprire l’incapacità del governo deviando l’attenzione su altro”. Così Elly Schlein a In Onda su La7.

