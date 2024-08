Tennis: Sbrollini (Iv), ‘Sinner diventi testimonial antidoping’

MeteoWeb

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – ?Appoggio in pieno e rilancio l’idea del giornalista della Rai Emilio Mancuso: far fare a Jannick Sinner il testimonial, a titolo gratuito, di una campagna antidoping. Sarebbe la risposta migliore alle polemiche immotivate che circolano in queste ore sul numero uno del tennis mondiale?. Lo afferma la senatrice di Italia viva Daniela Sbrollini, responsabile Sport del partito.

?Le procedure -ricorda- sono state seguite alla lettera, i giudici si sono espressi in modo inequivocabile, Sinner è stato scagionato. Ci sono anche dei precedenti che smentiscono la tesi dei due pesi e due misure. Ora il nostro campione può lasciarsi alle spalle questa brutta storia, concentrarsi sugli Us open e continuare a regalarci pagine di storia che resteranno scolpite negli almanacchi del tennis italiano??.

