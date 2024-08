Ucraina: media, ‘Kiev ha colpito 4 basi aeree russe’

MeteoWeb

Kiev, 14 ago. (Adnkronos) – I droni ucraini a lungo raggio hanno colpito quattro basi aeree russe la scorsa notte. Lo ha riferito al Kyiv Independent una fonte del Servizio di sicurezza ucraino (Sbu), sottolineando che si è trattato del più grande attacco agli aeroporti russi dall’inizio della guerra. La fonte ha confermato le segnalazioni sui canali Telegram locali di esplosioni nelle basi aeree di Savasleyka, Borisoglebsk e Voronezh, aggiungendo anche Kursk fra quelle colpite.

L’attacco su larga scala con i droni è stato condotto dalla Sbu in collaborazione con l’Aeronautica Militare, le Forze per le Operazioni Speciali, le Forze dei Sistemi Senza Pilota e l’Agenzia di Intelligence Militare (Hur), ha rivelato la fonte al Kyiv Independent. L’obiettivo era impedire alla Russia di usare le basi aeree per colpire le posizioni militari e gli insediamenti ucraini con bombe Kab.

