Mosca, 12 ago. (Adnkronos) – Il governatore dell’oblast di Belgorod, Viacheslav Gladkov, ha annunciato che gli abitanti del villaggio di Krasnoyaruzhsky, situato al confine con l’Ucraina, sono stati evacuati a causa delle segnalazioni di attività dell’esercito ucraino nella zona. “È stata una mattinata che ci ha allarmati”, ha detto Gladkov, ripreso dal Kiev Independent. “C’è stata attività nemica al confine del distretto di Krasnoyaruzhsky”. Anche se i soldati russi saranno in grado di “far fronte alla minaccia che si è presentata, per proteggere la vita e la salute della nostra popolazione, stiamo iniziando a trasferire le persone in luoghi più sicuri”.

L’esercito ucraino ha lanciato un’incursione a sorpresa oltre confine nell’Oblast di Kursk il 6 agosto, portando per la prima volta le forze regolari ucraine in Russia. L’Ucraina ha continuato ad avanzare ulteriormente nella regione. Sabato, Gladkov ha annunciato che l’ingresso al villaggio di Poroz, situato nel distretto vicino a Krasnoyaruzhsky, era stato chiuso “per operazioni antiterrorismo”.

