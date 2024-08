Ucraina: Tajani, ‘firmata dichiarazione con Cassis, impegno per pace giusta’

MeteoWeb

Locarno, 12 ago. (Adnkronos) – “A Locarno ho appena firmato con Ignazio Cassis una dichiarazione sull’Ucraina in cui Italia e Svizzera si impegnano a mettere in atto tutte le iniziative per creare le migliori condizioni per un percorso verso la pace giusta con la partecipazione di tutti gli attori interessati, inclusa la Russia”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo aver incontrato il suo omologo svizzero.

