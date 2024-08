Ue: Meloni, ‘confido per Italia ruolo di rilievo, non per simpatia o antipatia ma per merito’

MeteoWeb

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – In Ue “continuiamo a lavorare sul ruolo che chiediamo venga affidato all?Italia. E, nonostante veda molti italiani che tifano contro un ruolo adeguato alla nostra Nazione, non ho motivo di credere che quel ruolo non verrà riconosciuto. Non per simpatia o antipatia verso il nostro governo, ma più banalmente perché siamo l?Italia, Nazione fondatrice, seconda manifattura e terza economia europea, terzo Stato membro per popolazione, con primati in tantissimi campi”. Così Giorgia Meloni, parlando in cdm dopo aver indicato che Roma farà il nome di Raffaele Fitto come commissario in Ue. “Oggi -ha sottolineato- possiamo contare anche su una ritrovata stabilità politica e una solidità economica che pochi altri hanno nel resto d?Europa”.

