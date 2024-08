Ue: Tajani, ‘Fitto miglior commissario possibile, d’accordo anche Salvini’

MeteoWeb

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Sono assolutamente favorevole, sono stato il primo a sostenere che Fitto è il miglior commissario possibile che l’Italia possa avere in questo momento, perché ha grande esperienza europea, non andrà lì a fare lo stageur, cioè l’apprendista, andrà a svolgere un ruolo politico operativo all’interno della Commissione e far contare l’Italia in Europa. Io sono favorevolissimo, mi pare che anche Salvini sia d’accordo… vedete? Sulle cose di sostanza c’è sempre coesione nel centrodestra”. Lo ha detto il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani ai microfoni di ‘Non stop news’ su Rtl 102.5.

