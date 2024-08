Ue: Trancassini, ‘assunzione collaboratore Salis turba e ci distingue da sinistra’

MeteoWeb

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – ?Cultura della legalità, rispetto e gratitudine per le Forze dell?Ordine. Sono questi i valori che Fratelli d?Italia porta avanti ogni giorno con orgoglio a differenza di chi, a sinistra, decide di ?premiare? con un?assunzione una persona che pubblica sui social il rogo del fantoccio di Giorgia Meloni in piazza esultando o le foto di poliziotti presi a bastonate. La scelta del nuovo collaboratore dell?eurodeputata Ilaria Salis è una notizia che ci turba e allo stesso tempo ci distingue nettamente da chi difende le occupazioni abusive violente, insulta le Istituzioni e i diritti dei cittadini”. Lo afferma Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d?Italia e coordinatore del partito nel Lazio e questore della Camera.

“Esprimo solidarietà e gratitudine alle Forze dell?Ordine -aggiunge- che ogni giorno lavorano per tutelare la sicurezza delle nostre comunità, rivendicando le norme approvate dal Governo Meloni per garantire il diritto alla casa e per difendere i proprietari dall?illegalità delle occupazioni abusive con pene più severe e procedure di sgombero più veloci. Attendiamo le barricate dei compagni Fratoianni e Bonelli in difesa di questa scelta e nel frattempo chiediamo la revoca di questo incarico?.

