Umbria: Verini, ‘con Proietti si aprirà fase davvero nuova’

MeteoWeb

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Con il sì di Stefania Proietti alla candidatura a presidente della Regione per un largo arco di forze di centrosinistra, civiche e progressiste, l?Umbria può guardare con fiducia al proprio futuro. Stefania è una donna forte e tenace, animata da autentico spirito civico, che alla guida del Comune di Assisi e della Provincia di Perugia ha saputo dare prove di capacità amministrativa e di governo”. Lo afferma il senatore del Pd Walter Verini.

“L?Umbria e le sue città -ricorda- hanno conosciuto lunghi anni di buongoverno della sinistra, interrotti però dal 2014, anche a causa della difficoltà a rinnovare e rigenerare il sistema. Ma questi anni di governo della destra hanno dimostrato il fallimento di queste forze, producendo gravi danni alla regione, alle popolazioni, alle comunità. Con la vittoria della Ferdinandi a Perugia e di altri sindaci progressisti in diverse città, con la candidatura di una personalità civica come Stefania Proietti l?Umbria saprà aprire una fase davvero nuova della sua vita sociale, civile e culturale. La Proietti potrà -da presidente- guidare questa sfida di futuro, con forza, autonomia, apertura”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.