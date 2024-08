Usa: Gozi alla Convention democratica, ‘sostegno alla Harris’

MeteoWeb

Roma, 19 ago (Adnkronos) – Il segretario generale del Partito democratico europeo e membro della presidenza di Renew Europe Sandro Gozi parteciperà alla Convention nazionale del Partito democratico statunitense che prende il via oggi a Chicago.

Il viaggio negli Usa del segretario del Pde fa seguito alle precedenti tappe di Washington e New York nel corso della passata legislatura europea e rientra nell?ottica del rafforzamento delle relazioni e della cooperazione tra i democratici europei e quelli Usa.

“Le elezioni americane avranno un impatto enorme anche in Europa. Da anni, come Democratici europei, siamo impegnati a rafforzare i nostri legami con i Democratici americani. Con la nostra partecipazione a Chicago, vogliamo testimoniare il nostro sostegno a Kamala Harris e alla sua battaglia per i diritti civili, per la classe media e contro l?estremismo di Trump?, afferma Gozi.

