Volvo: a luglio vendite globali +6%, elettrico traina crescita

Roma, 2 ago. – (Adnkronos) – Nel momento in cui alcuni gruppi hanno avviato una riflessione sulle prospettive della propria gamma a zero emissioni, Volvo Cars annuncia a luglio vendite globali per 57.447 vetture , pari a un aumento annuo del 6% che – si spiega – “è riconducibile principalmente alle importanti vendite dei modelli completamente elettrici sul mercato europeo”.In quello che la casa svedese definisce “un contesto particolarmente difficile” le vendite di modelli elettrificati, inclusi quelli completamente elettrici e ibridi plug-in, hanno registrato una crescita del 49% rispetto allo stesso periodo del 2023, rappresentando il 49% di tutte le auto vendute nel mese di luglio. La quota di auto a trazione esclusivamente elettrica ha rappresentato il 25% di tutte le unità vendute nel corso del mese.

Con il dato di luglio i primi sette mesi del 2024 si chiudono con 445.520 vetture vendute a livello globale, con un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2023. Come detto a trainare la crescita del mese è stata l’Europa, con vendite che hanno raggiunto le 28.390 unità, + 40% annuo, mentre i modelli elettrificati hanno messo a segno un +64%, arrivando a coprire il 65% di tutte le auto vendute in Europa nel corso del mese.

Negli Stati Uniti si è registrato un calo delle vendite dell’11% a luglio, per un totale di 9.597 auto. Ciononostante, le vendite di modelli ibridi plug-in sono aumentate del 73% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio. Rallenta anche la Cina, dove Volvo Cars ha consegnato 9.775 unità, con un calo del 31% rispetto al luglio 2023. Le vendite di modelli elettrificati – completamente elettrici e ibridi plug-in – si sono attestate a 1.130 auto, in diminuzione del 3% rispetto allo stesso periodo del 2023. A luglio, la Volvo XC60 si è imposta come modello più venduto con 15.577 unità, seguita dalla XC40/EX40, con vendite totali di 13.818 auto e dalla EX30 che conquista il terzo posto con 9.201 consegne.

