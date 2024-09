Autostrade, Landonio: “Grazie alla A8 Lainate è realtà industriale di primo livello”

MeteoWeb

Milano, 21 set. – (Adnkronos) – ?Sono particolarmente orgoglioso di darvi il benvenuto in quella che cento anni fa era una comunità agricola attraversata da un nastro di asfalto e che grazie a questa infrastruttura?, la Milano-Laghi, ?ha potuto svilupparsi e diventare una realtà industriale di primo livello per il Nord Ovest, per l’intera Lombardia e per tutto il Paese?. Con queste parole il primo cittadino di Lainate Alberto Landonio interviene dal palco per la celebrazione dei cento anni della Milano-Laghi, oggi gestita da Autostrade per l?Italia (Aspi). Il 21 settembre 1924, Re Vittorio Emanuele III tagliava il nastro della A8, infrastruttura fortemente voluta dall?ingegnere milanese Pietro Puricelli. La Milano-Laghi ha segnato l?evoluzione dell?economia italiana partendo da ?una comunità che negli anni ha accompagnato la crescita di questa infrastruttura – sottolinea il sindaco di Lainate – Quel comune, che era un comune agricolo, adesso è una città di 26 mila abitanti che grazie all’autostrada si propone per il futuro collegando la metropoli di Milano al nord Europa. L’autostrada Milano-Varese è stata inaugurata a Lainate, a dimostrazione che il nostro territorio vive in una città metropolitana di cui dobbiamo essere fieri?, conclude.

