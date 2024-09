Banche: Urso, ‘Tajani? Nessuno ha mai parlato di tassa sugli extraprofitti…’**

MeteoWeb

Siracusa, 22 set. (Adnkronos) – “Nessuno ha mai parlato di tassa sugli extraprofitti. Siamo culturalmente contrari a misure di questo tipo”, ma si è parlato ” di contributo da parte di chi ha avuto maggiori profitti negli ultimi anni, negli ultimi due anni”. Così, all’Adnkronos, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso commentando, a distanza, le parole del vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani. “Forza Italia è contraria a qualsiasi tassa sugli extraprofitti. Si danneggerebbero le banche di prossimità e si creerebbe incertezza sui mercati a danno dell’Italia. Si crei un tavolo con le banche per concordare soluzioni utili ai conti pubblici”, ha scritto oggi Tajani su X.

Urso, a margine di Divinazione a Siracusa, ha parlato di “Settori che hanno fatto performance di gran lunga superiore alle aspettative che possono, a loro volta, in piena intesa e con spirito volontario, contribuire in questa fase in cui il paese ha bisogno di risorse pubbliche per continuare la strada, che ha già intrapreso, del risanamento. Sono certo che come sempre il governo e la maggioranza che lo sostiene troverà la piena condivisione sulle misure che ci predisponiamo a proporre in Parlamento. Voglio ricordare che in questi due anni tutte le misure sono state condivise al Cdm all’unanimità, senza alcuna eccezione”.

