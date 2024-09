C.destra: De Poli, ‘è unico spazio dove rafforzare centro’

MeteoWeb

Roma, 20 set. (Adnkronos) – ?Il dibattito di questi giorni dimostra certamente la vitalità e la capacità attrattiva dell?area di centro all?interno dello schieramento di centrodestra. Uno spazio che cresce e si rafforza e che nella società è presente e vivo”. Così il senatore questore dell?Udc Antonio De Poli.

“Non vi è dubbio che questo spazio si collochi naturalmente e storicamente nell?area del centrodestra e che la sua forza risieda proprio nella coerenza di una scelta politica lunga e consolidata. Bisogna infatti distinguere tra coerenza e convenienza: si sta in un progetto politico per coerenza e non per convenienza, a seconda del momento. Nel centrodestra esiste uno spazio che con coerenza occupiamo da molto tempo, ascoltando i nostri elettori e dando risposte in linea con la nostra storia”.

“Da sempre il centro è stato fondamentale nella nascita e nella costruzione di questa proposta politica: a sinistra vedo molta confusione e molto opportunismo. Gli elettori lo sanno e per questo non percepiscono come reali tutte le ipotesi e le proposte che vengono portate avanti in quel campo. Ed è per questo che invece, l?area di centro nel centrodestra sta crescendo con nuovi ingressi in parlamento e sui territori?.

