C.sinistra: Bonaccini, ‘lavorare su contenuti e non su nomi, condivido D’Alema’

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Preferisco Campogalliano al campo largo… è una definizione che dice tutto e nulla. Come ha detto D’Alema, e condivido, ci deve interessare se ci sarà convergenza sugli argomenti. Dovremo ragionare sulla costruzione non di un fronte contro la destra ma alternativo alla destra, e avere un’idea di Paese non solo contro qualcuno, ma un’idea di società. In Emilia Romagna e Umbria le forze staranno insieme, in Liguria speriamo che si trovi la convergenza. Cercherei di stare ai contenuti e non ai nomi e cognomi”. Così Stefano Bonaccini a In Onda su La7.

