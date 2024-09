C.sinistra: Magi (+Eu), ‘serve tavolo programmatico permanente opposizioni’

MeteoWeb

Roma, 8 set (Adnkronos) – “Battere la destra è il risultato finale ma per costruire una alternativa di governo credibile è necessario stabilire un tavolo programmatico permanente tra le forze di opposizione che consenta di recuperare credibilità e fiducia con l?elettorato, spiegando gli obiettivi politici ai cittadini?. Lo ha detto a SkyTg 24 Riccardo Magi, segretario di +Europa.

?Noi crediamo sia necessario sedersi e cominciare a ragionare su proposte concrete condivise, come fatto con quella del salario minimo che è stata una proposta condivisa da tutte le opposizioni tranne Azione. Bisogna fare lo stesso su tutte le altre questioni costruendo proposte concrete sulla sanità, sulla scuola, sui diritti, sulla riforma della cittadinanza, sull?ambiente. Non vedo un altro metodo se non questo per dare forma a una vera alternativa di governo?, ha concluso Magi.

