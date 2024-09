MeteoWeb

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Mi potete dire tutto, ma non accetto che l’esame del sangue me lo faccia Conte che ha votato i decreti Salvini, io lezioni di progressismo da lui non ne prendo”. Così Matteo Renzi a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.

