C.sinistra: Schlein, ‘Io in piazza contro politiche Renzi, non ho paura’

Roma, 12 set (Adnkronos) – “Quando sono diventata segretaria molti mi fermavano per dire mai con Conte. Poi in Basilicata non andava bene Calenda. Oggi c’è il problema Renzi. Quando domani diremo basta con Meloni avremo fatto un passo avanti”. Lo ha detto Elly Schlein a Piazzapulita.

“Se andiamo a fare la gara su chi ha più contrastato le politiche di Renzi la vinco facile, io ero in piazza con la Cgil contro il jobs act -ha proseguito-. Forte di questa storia non ho paura se alla raccolta delle firme contro l’autonomia differenziata mi trovo con insospettabili compagni di viaggio”.

