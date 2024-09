Camera: Baldino (M5s), ‘dimissioni Costa doverose, quel posto va alle opposizioni’

MeteoWeb

Roma, 23 set (Adnkronos) – “Le dimissioni di Enrico Costa da presidente della Giunta per le Autorizzazioni della Camera erano un atto politicamente doveroso visto che quel posto spetta alle opposizioni per una questione di garanzie e equilibri istituzionali. Per questo le avevamo sollecitate. Dopo il suo passaggio a Forza Italia questo passo indietro era la necessaria conseguenza delle scelte politiche compiute”. Lo afferma la vicepresidente del gruppo M5S alla Camera Vittoria Baldino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.