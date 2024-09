Cittadinanza: Magi, ‘boom di firme referendum, sito in tilt tutta la notte’**

MeteoWeb

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Con l?adesione di oltre 30 sindaci, di tante personalità del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo come il professor Alessandro Barbero, il ct della nazionale femminile di Pallavolo Julio Velasco, la cantante Levante, il regista Matteo Garrone, l?attore Andrea Pennacchi, nelle ultime ore c?è stata una impennata di firme al ritmo di 3mila firme all?ora”. Così il segretario di +Europa Riccardo Magi.

“Nella tarda serata e per tutta la notte la piattaforma pubblica del governo è però rimasto oscurato, impedendo a migliaia e migliaia di persone di sottoscrivere il referendum. Per fortuna ora è tornata funzionante anche se ancora con qualche problema. L?obiettivo è difficile ma è a portata di mano per una riforma della legge sulla cittadinanza che farebbe fare un passo avanti al nostro Paese. Serve uno sforzo ulteriore da parte di tutti per raggiungere questo risultato?.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.