Ddl sicurezza: Faraone (Iv), ‘trionfo del populismo penale’

Roma, 18 set (Adnkronos) – “Nel Ddl pseudo-sicurezza approvato oggi alla Camera, con il nostro voto contrario, si introducono 24 fra nuovi reati e inasprimenti pene: è il trionfo del populismo penale?. Lo scrive su Facebook Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera.

?Dall?inizio della legislatura l?elenco è in continuo aggiornamento: rave illegali, traffico di migranti, violenza di genere, violenza contro il personale scolastico, omicidio nautico fino a dieci anni, reato universale di gestazione, incendi boschivi, istigazione all?anoressia, istigazione alla violenza sui social, acquisto di merce contraffatta, baby gang, etc. E? tutto un aumentare le pene”, prosegue.

“Ogni volta che accade qualcosa che finisce nelle prime pagine dei giornali si interviene con una modifica del Codice penale: non costa nulla e fa molto share. Tutti i mali della società vengono puniti nelle strutture carcerarie. Ma il carcere è soltanto la scorciatoia di chi pensa di coprire con il populismo penale la propria incapacità di affrontare alla radice i mali della società. Investire tempo e risorse per una seria prevenzione costa sicuramente molti più sacrifici, ma porterebbe di certo risultati più duraturi nel tempo?, conclude.

