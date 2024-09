Ddl sicurezza: Fi non voterà emendamenti su Ius Scholae, testo per confronto con alleati**

MeteoWeb

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Forza Italia non voterà emendamenti al decreto Sicurezza sullo Ius Scholae, perché sarebbe strumentale e provocatorio riguardo un tema così serio che tratta la cittadinanza. Forza Italia – così come ha detto il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani – sta elaborando un testo completo che sarà oggetto di confronto con gli altri partiti della maggioranza”. Si legge in una nota.

