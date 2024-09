Ddl sicurezza: Milani (Fdi), ‘tuteliamo diritto inviolabile proprietà privata’

MeteoWeb

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Finisce finalmente l’era dell’abusivismo. L’approvazione dell’art.10 del ddl sicurezza garantisce e tutela un diritto inviolabile: la casa, come bene primario del cittadino. Abbiamo assistito ad episodi drammatici, in cui una persona anziana che si assenta perché in cura in ospedale, al suo rientro trovava la sua casa occupata da estranei. Un abuso, un reato vero e proprio ma non punito in modo adeguato e soprattutto lasciando il proprietario dell’immobile senza nessuna garanzia di poter rientrare nella propria abitazione. Per noi questa norma è una norma di giustizia e di civiltà”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani.

