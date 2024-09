Ddl sicurezza: Pd, ‘su detenute madri da Fi parole al vento, resta carcere per bimbi’

MeteoWeb

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “L?emendamento presentato dai relatori al ddl sicurezza sulle detenute madri è pura fuffa che può servire, forse, a cercare di lavarsi la coscienza ma non elimina lo scandalo di una norma crudele che mette in discussioni le basi del nostro diritto e mina un principio sacrosanto per cui le bambine e i bambini non devono stare nelle carceri?. Così la capogruppo democratica nella commissione affari costituzionali della camera, Simona Bonafè commenta la presentazione di un nuovo emendamento dei relatori che ha sostituito quello di Forza italia e che prevede che il governo ogni anno dovrà relazionare al parlamento sullo stato di attuazione delle nuove norme contenute nel ddl sicurezza.

?Tajani e molti esponenti di Forza Italia hanno dichiarato a più riprese per tutta l?estate la contrarietà alle norme sulle detenute madri. Prendiamo atto che erano solo parole vuote. È da ieri che il parlamento è bloccato su questo tema, ma dopo ore di riunione la montagna ha partorito il topolino?.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.