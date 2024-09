Ddl sicurezza: Serracchiani, ‘da governo escalation di misure repressive e crudeli’

MeteoWeb

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Dopo l’introduzione della ‘aggravante di luogo’, che inasprisce le pene per i reati commessi in stazione ferroviaria, e della ‘aggravante fisica’, che rende più severe le sanzioni per il blocco stradale a seconda dell’uso di un trattore o del proprio corpo, si aggiungono la punizione penale per la resistenza passiva in carcere e l?apoteosi dell?obbligo del permesso di soggiorno per l?acquisto di una scheda sim. Siamo di fronte a un?escalation di misure repressive e crudeli che rivelano un regime di tensione evidente, volto a distogliere l’attenzione dai fallimenti di questo governo”. Così la deputata democratica responsabile nazionale giustizia del Pd, Debora Serracchiani, è intervenuta in aula alla Camera sul ddl sicurezza.

