Energia, è pronta a partire la fiera transizione firmata Sonepar Italia

Roma, 16 set. (Adnkronos) – Si terrà a Napoli alla Città della Scienza tra il 24 e il 25 settembre l?evento ?Energy Transition Days? organizzato da Sonepar Italia per fare il punto sulle novità e le opportunità offerte da un mercato in continua evoluzione come è quello della transizione energetica. Tre i macro-temi che l?azienda intende esplorare: ?Quadri intelligenti e Industria 5.0?, analizzando le più recenti innovazioni tecnologiche che continuano a migliorare l?interazione uomo-macchina; ?Smart City e Soluzioni per il terziario? tra gestione del traffico, internet delle cose ed efficientamento degli ambienti urbani; ?Comunità energetiche e Agrivoltaico?, per cogliere tutte le opportunità offerte dal Pnrr ed approfondire le agevolazioni fiscali e di finanziamento esistenti utili a ottenere ritorni tangibili sugli investimenti fin da subito.

Imprenditori, manager ed esperti di settore potranno visitare all?interno del complesso della Città della Scienza un?ampia agorà espositiva con trenta stand, all?esterno troveranno invece quattro truck di altrettante aziende che esporranno i loro prodotti e un vasto parco di mezzi commerciali elettrici per approfondire le novità più interessanti sul fronte dell?e-mobility.

?Energy Transition Days non è una semplice fiera per quanto il nostro focus sia l?offerta di opportunità commerciali ai nostri ospiti? chiarisce Paola Ercolano, Responsabile Marketing & Customer Experience Business Area Centro-Sud e Isole Sonepar Italia, che aggiunge ?All?interno dello spazio espositivo abbiamo organizzato convegni con tavole rotonde in cui discuteremo delle prospettive del mercato e potremmo scambiarci esperienze e suggestioni, ma anche momenti formativi con sei corsi tenuti da autorevoli esperti nei settori delle energie rinnovabili, della climatizzazione, della domotica, dei cavi e dell?illuminazione?.

?Energy Transition Days sarà una vetrina delle ultime innovazioni tecnologiche nel campo dell’energia sostenibile e riunirà professionisti, ingegneri, periti industriali e rappresentanti leader nel settore energetico? così Salvatore Longobardi, Responsabile vendite Campania e Basilicata Sonepar Italia. ?Un ambiente ideale per stabilire nuove collaborazioni e partnership strategiche, per incontrare i clienti di persona, facilitando la chiusura delle vendite?.

L?evento è organizzato in partnership con Marevivo, associazione ambientalista impegnata nella difesa dei nostri mari, cui verranno devoluti tutti gli introiti derivati dall?acquisto da parte dei partecipanti di una ?Transition Card?, oltre a un contributo ulteriore stanziato da Sonepar Italia.

