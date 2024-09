Gela: uccide la madre per soldi, arrestato il figlio che confessa nella notte

MeteoWeb

Palermo, 10 set. (Adnkronos) – Ha confessato nella notte, dopo un lungo interrogatorio Filippo Tinnirello, 43 anni, l’uomo che ieri sera ha ucciso a coltellate la madre a Gela (Caltanissetta). Francesca Ferrigno, 62 anni, secondo una ricostruzione è stata accoltellata al culmine dell’ennesima lite per questioni di soldi. L’uomo è stato condotto in carcere con l’accusa di omicidio. Tinnirello, con qualche precedente penale, era seguito dal dipartimento salute mentale in quanto tossicodipendente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.