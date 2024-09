Germania: sparatoria a Berlino, un morto e due feriti

MeteoWeb

Berlino, 5 set. (Adnkronos/Dpa) – Un uomo è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta a Berlino nelle prime ore di oggi. Lo riferisce la polizia tedesca, precisando che la sparatoria si è verificata nel distretto di Schöneberg, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari. Un uomo di 42 anni non ha potuto essere rianimato sul posto ed è stato dichiarato morto durante il trasporto in ospedale.

Uno dei feriti ha riportato ferite gravi, mentre l’altro ferite lievi. Entrambi gli uomini sono stati portati in ospedale per un intervento chirurgico. Non è chiaro il motivo della sparatoria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.