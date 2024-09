Giochi, Microgame protagonista ad Sbc Lisboa

MeteoWeb

Roma, 24 set. (Adnkronos) – Da oggi e fino al 26 settembre Microgame prende parte adSbc Summit Lisboa 2024, evento internazionale di riferimento per l’industria delle scommesse sportive e del gaming che si tiene presso la Feira Internacional de Lisboa. Il leader italiano nella fornitura di soluzioni tecnologiche per il gaming è protagonista ad Sbc con uno stand dedicato (D280, hall 4) dove sono in mostra le sue più recenti innovazioni. L?appuntamento con Sbc rappresenta anche l?occasione per il management dell?azienda di contribuire in modo qualificato al dibattito internazionale partecipando a due prestigiosi panel:

Marco Bedendo, General Manager di Microgame, parteciperà oggi 24 settembre alle ore 17.15 al panel “Omnichannel Strategy for Enhanced Customer Experience”. Incontro che permetterà di esplorare come le tecnologie omnicanali possano favorire una transizione fluida tra il mondo fisico e digitale.

Marco Castaldo, Ceo di Microgame, interverrà giovedì 26 settembre alle ore 14:00 nel panel “A new era for the Italian gaming market”, dove discuterà l?impatto della riforma normativa attualmente in corso in Italia.

