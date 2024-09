Governo: Cdm lampo a P.Chigi, impugnata legge Bolzano

MeteoWeb

Roma, 16 set. (Adnkronos) – Consiglio dei ministri lampo a Palazzo Chigi, una riunione di una decina di minuti appena. Su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, informa P.Chigi, il Cdm “ha esaminato due leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 2 del 16/07/2024, recante ?Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, cooperazione allo sviluppo, istruzione, cultura, pubblico spettacolo, sicurezza, protezione antincendio e civile, caccia e pesca, tutela dell?ambiente e del paesaggio, energia, tutela delle acque e utilizzazione delle acque pubbliche, igiene dei prodotti alimentari, patrimonio e finanze, attività economiche, lavori pubblici, alpinismo, turismo, espropriazioni per pubblica utilità, commercio, edilizia abitativa agevolata, igiene e sanità, assistenza e beneficenza, trasporti, apprendistato?, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di contratti pubblici e tutela della concorrenza, violano l?articolo 117, primo comma e secondo comma, lettera e), della Costituzione”.

Inoltre, “il Consiglio dei ministri ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Molise n. 5 del 17/07/2024, recante ?Rendiconto generale della Regione Molise per l?esercizio finanziario 2021?”.

