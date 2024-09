Governo: Magi, ‘Meloni da vittimismo a ossessione paranoica, può governare paese?’

MeteoWeb

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Palazzo Chigi ormai sembra Fort Alamo, con Giorgia Meloni asserragliata all?interno che non si fida più nemmeno delle Forze dell?Ordine a presidio delle sue stanze. Dal vittimismo siamo ormai passati all?ossessione paranoica. In campagna elettorale diceva di essere pronta ma ormai stiamo assistendo a una escalation di eventi che, a due anni e mezzo dall?insediamento, rendono evidente la fragilità su cui si regge il governo del Paese. Siamo sicuri che Giorgia Meloni sia in grado di fare la premier??. Lo afferma il segretario di +Europa Riccardo Magi.

