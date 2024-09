Governo: Meloni, ‘risultati in tempi da far tremare polsi, c’è chi sperava fallissimo’

MeteoWeb

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Noi dobbiamo essere insieme soddisfatti per i risultati che abbiamo raggiunto considerando il contesto in cui abbiamo operato in questi due anni. Un quadro che avrebbe fatto tremare i polsi a chiunque, e che qualcuno aveva sperato potesse contribuire a un repentino fallimento dell?attuale governo. Le cose sono andate diversamente, l?Italia supera le difficoltà meglio di altre nazioni europee, il merito è delle imprese e dei loro lavoratori. Non è lo Stato che crea ricchezza, che invece deve fare la sua parte?. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo all’Assemblea di Confindustria 2024.

