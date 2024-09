Iran: Fondazione Mohammadi, ’34 prigioniere politiche iniziano sciopero fame’

MeteoWeb

Teheran, 15 set. (Adnkronos) – “Oggi, 15 settembre 2024, 34 prigioniere politiche della prigione di Evin hanno iniziato uno sciopero della fame in commemorazione del secondo anniversario del movimento ‘Donna, vita, libertà’ e dell’uccisione di Mahsa (Jina) Amini”. Lo scrive la Fondazione del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi.

“Ancora una volta – si legge sul sito della Fondazione – le prigioniere politiche e ideologiche di Evin hanno iniziato uno sciopero della fame in solidarietà con il popolo iraniano che protesta contro le politiche repressive del governo”.

