Liguria: Conte, ‘Toti ammette colpe, governo chieda scusa a magistrati e italiani’

(Adnkronos) – “I fatti di Genova e della Liguria sono gravissimi e l?ammissione di colpevolezza di Toti e Signorini si aggiungono a un quadro probatorio già grave e puntuale”. Lo scrive Giuseppe Conte sui social.

“Ma non pensate che la copertura offerta dal Governo e gli attacchi scomposti a una magistratura che fa il proprio dovere sia altrettanto grave e denunci una modalità completamente distorta di reagire a gravi illeciti da parte di una classe dirigente incapace e concentrata solo a proteggere familiari, sodali e amichetti vari?”, prosegue il leader del M5s.

“Secondo voi devono chiedere scusa per queste offese ai magistrati, colpevoli di fare il proprio dovere? Devono chiedere scusa agli italiani e, in particolare, ai cittadini liguri che dopo essere stati defraudati da un sistema politico marcio si sono ritrovati con un Presidente ai domiciliari che ? grazie alle coperture dei sodali di governo ? ha resistito per mesi prima di dimettersi?”, chiede tra l’altro Conte.

