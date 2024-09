MeteoWeb

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Centrodestra unito per Marco Bucci, candidato presidente alle elezioni in Liguria. Una persona seria e competente che sono sicura potrà dare il meglio per la regione e i suoi cittadini”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

