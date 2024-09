Liguria: Orlando, ‘discutiamo di programma e idee in modo trasparente’

MeteoWeb

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Stamattina ho incontrato la Rsu dell’Ilva e ora sono in viaggio verso Sanremo, dove con l’incontro pubblico oggi alle 17 comincio un’attività per me molto importante: incontrare i cittadini prima di scrivere il programma. Oggi a Sanremo, domani 21 a Savona, dopodomani 22 la mattina a Spezia e il pomeriggio nel Tigullio, e martedì 24 a Genova. Vogliamo che i cittadini vedano come nasce e si sviluppa il programma, ma soprattutto vogliamo essere ben distanti rispetto a quelli che facevano la pianificazione territoriale o decidevano del destino della sanità, in quattro o cinque, in sedi separate e ristrette”. Lo dice il deputato Pd e candidato alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando, in un video sui social.

“Vogliamo che si veda in modo trasparente come nascono le idee – prosegue l’esponente dem – come si sviluppano, anche in un confronto che può essere dialettico, con opinioni diverse. È un rischio che va preso, perché il rischio più grande è che le persone restino a casa, si allontanino e svuotino la democrazia. Per questo diciamo, a tutte e tutti, agli indecisi, ai militanti e anche a chi la pensa in modo diverso: venite, dateci le vostre idee, dateci il vostro contributo. Per una Liguria a testa alta”.

