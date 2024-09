MeteoWeb

Roma, 17 set. (Adnkronos) – Non tiene a freno il comico che alberga in lui Beppe Grillo: mentre continuano a volare stracci con Giuseppe Conte, il garante del Movimento ci scherza su e posta su X i “consigli per il nuovo simbolo…”. Nel logo le pec -simbolo dello scambio di missive al vetriolo delle ultime settimane- prendono il posto delle 5 stelle, e sotto la dicitura M5S.it viene sostituita da ‘movimento5pec.it’.

