M5S: ‘Il Foglio’, Grillo e la tecnica Parmalat, pronto a parlare in assemblea

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “L’ultima mossa di Beppe Grillo prima della separazione da Giuseppe Conte passerà da quella che chiama ‘tecnica Parmalat’. Ma anche Telecom o Mps. Grillo vuole insomma parlare all’assemblea, rivolgersi agli ‘azionisti’ del M5S per svelare loro la ‘truffa politica’ che il ‘caudillo Conte’ ha in mente per, dice, plasmare il suo partito personale”. Lo rivela ‘Il Foglio’, che ha visionato il documento che il comico genovese ha inviato al Comitato di garanzia, frutto di una strategia studiata con i suoi avvocati esperti di diritto societario.

“Nella lettera inviata ieri l?altro a Roberto Fico, Virginia Raggi e Laura Bottici, Grillo -scrive ancora ‘Il Foglio’- chiede loro risposte ‘il prima possibile’ su sei punti qualificanti del processo di partecipazione che Conte ha convocato per ottobre sotto il nome di assemblea costituente”. Grillo vuole sapere “quanti sono e come sono stati calcolati gli iscritti attivi del M5S. Coloro che alla fine dovranno esprimersi sulle proposte elaborate dall?assemblea. Il fondatore ha il sospetto che siano stati disattivati migliaia di utenti, non solo in base all?ultimo accesso alle votazioni sulla nuova piattaforma. Teme insomma una platea totalmente contiana, dunque ostile e manovrabile. Sicché: quanti erano gli iscritti prima e quanti sono adesso e come sono stati scremati?”.

“Inoltre tra la platea di militanti certificati saranno estratti a sorte trecento di loro che parteciperanno ai tavoli tematici: come saranno sorteggiati e da chi, vuole sapere Grillo. Le proposte raccolte finora sul futuro del M5S sono tra le più disparate: si va dalle alleanze, all?uso dei fondi, passando per i principi basilari che potrebbero cambiare come appunto la fine del vincolo dei due mandati. Grillo nella lettera inviata al Comitato di garanzia -rivela ancora il quotidiano diretto da Claudio Cerasa- vuole capire con quale ordine di priorità sono scelte le 22 mila proposte arrivate in questi giorni. E soprattutto: questi 300 saggi estratti a sorte come saranno divisi in tavoli tematici e ci saranno anche consulenti politici del M5S ad aiutarli dunque uomini e donne di Conte?”

