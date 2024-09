Mafia: Dalla Chiesa, ‘onorare memoria Dalla Chiesa non solo con repressione ma colpire beni’**

MeteoWeb

Palermo, 3 set. (Adnkronos) – “Non c?è modo migliore per onorare la memoria del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell?agente scelto della Polizia di Stato Domenico Russo che proseguire con determinazione nell?azione di contrasto alla mafia, non solo attraverso la repressione delle azioni criminali, ma anche con il recupero alla collettività dei beni provento di traffici illeciti. Soprattutto, andando alla radice del problema, è necessario promuovere la cultura del bene comune, del rispetto dei diritti e della coesione sociale, sempre consapevoli che ogni nostro gesto ?non passa inosservato? agli occhi dei giovani”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi intervenendo in cattedrale per la commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, in occasione del 42esimo anniversario della strage di via Carini.

