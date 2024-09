Maltempo: Meloni, ‘sacrificio Ciccorelli ci ricorda lavoro fondamentale vigili fuoco’

MeteoWeb

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Antonio Ciccorelli, vigile del fuoco, ha sacrificato la sua vita per salvare degli automobilisti intrappolati nell’acqua. Stava per andare in pensione, ma ancora una volta ha scelto di mettere il dovere e la sicurezza degli altri prima della propria vita. Il suo sacrificio e il suo coraggio ci ricordano quanto sia fondamentale il lavoro di chi ogni giorno mette a repentaglio la propria vita per salvare quella altrui. Un pensiero commosso va alla sua famiglia e a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco”. Lo scrive in un tweet la premier Giorgia Meloni.

