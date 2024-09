Manovra: Fratoianni, ‘siamo alle solite, non ci sono misure per crisi famiglie’

MeteoWeb

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Sulla manovra per il prossimo anno siamo alle solite, per ora siamo nel buio fitto nel quale non si intravede niente, tranne l?assenza di misure capaci di invertire la tendenza sul terreni della crisi dei salari e del reddito delle famiglie, tranne una continuità su un programmazione della spesa sanitaria che rischia di rendere insostenibile il sistema sanitario nazionale pubblico. Cioè viene definitivamente travolto il diritto degli italiani e delle italiane ad avere cure adeguate e dignitose in questo Paese”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell?Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti in piazza Montecitorio.

