Manovra: Meloni, ‘aiuti a famiglie con più figli non per etica ma per necessità’**

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Voglio esser abbastanza chiara. Noi vogliamo seguire la stessa impostazione avuta finora e che mi pare qui condivisa: leggi di bilancio ispirate a buonsenso e serietà, che concentrano le non molte risorse a disposizione nel sostegno alle imprese che assumono e creano posti di lavoro, nel rafforzamento del potere d’acquisto delle famiglie, con particolare attenzione alle famiglie con figli, non per scelta etica ma per necessità economica, e nella difesa della salute dei cittadini”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in un passaggio del suo intervento all’Assemblea 2024 di Confindustria.

