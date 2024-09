Mattarella: ‘orizzonte comunità non dipende da dimensioni ma da profondità sguardo adoperato’

MeteoWeb

Roma, 14 set (Adnkronos) – “Coraggio, arte, bellezza, speranza, percezione della condivisione e della comunanza di valori e destini delle persone al di sopra di qualsiasi confine. Questa mostra contiene un messaggio di straordinaria importanza, non solo artistica, che invita a riflettere sul senso della vita e la percezione umana”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella in visita alla mostra d’arte ‘Il Coraggio’ a Illegio.

“E’ evidente in maniera plastica come l’orizzonte di una comunità non dipende dalle sue dimensioni ma dalla profondità dello sguardo che sa adoperare, che aumenta con il senso della convivenza e nel non essere un insieme di solitudini”, ha sottolineato tra le altre cose il presidente della Repubblica.

