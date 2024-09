Meteo Acerra, le previsioni per domani mercoledì 4 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 4 Settembre ad Acerra si prevedono condizioni meteo variabili con cielo coperto durante la mattina e nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i +24,6°C e i +31,4°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 40-63%.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% dalle 7:00 alle 9:00. Le temperature aumenteranno gradualmente, partendo da +25,5°C alle 6:00 fino a +29,7°C alle 9:00. L’umidità si attesterà intorno al 54-62%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% tra le 13:00 e le 14:00, per poi diminuire leggermente nel corso del pomeriggio. Le temperature massime saranno raggiunte intorno alle 12:00 con +31,4°C. L’umidità si manterrà intorno al 41-47%.

Durante la sera, il cielo si libererà dalle nuvole, presentandosi sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 6-37%. Le temperature si abbasseranno leggermente, con valori intorno ai +26,3°C alle 23:00. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 61-63%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 4 Settembre ad Acerra indicano una giornata con cielo variabile, temperature in aumento durante la mattina e massime nel primo pomeriggio, seguite da un lieve calo serale. L’umidità si manterrà su valori medi, con leggere variazioni nel corso della giornata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +25.4° perc. +25.6° prob. 4 % 3.1 NNE max 5 Grecale 62 % 1015 hPa 3 nubi sparse +24.8° perc. +25° Assenti 3.3 NNE max 4.4 Grecale 63 % 1014 hPa 6 cielo coperto +25.5° perc. +25.7° Assenti 2.1 NE max 3.3 Grecale 58 % 1015 hPa 9 cielo coperto +29.7° perc. +29.9° Assenti 2.8 SSO max 3.4 Libeccio 45 % 1014 hPa 12 cielo coperto +31.4° perc. +31.4° Assenti 13.2 SO max 9.7 Libeccio 40 % 1014 hPa 15 nubi sparse +30.7° perc. +31° Assenti 13.1 OSO max 9.4 Libeccio 43 % 1012 hPa 18 nubi sparse +27.9° perc. +28.7° Assenti 5.9 ONO max 5.1 Maestrale 54 % 1012 hPa 21 nubi sparse +26.9° perc. +27.9° prob. 2 % 3.6 O max 4.7 Ponente 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:25

