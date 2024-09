Meteo Aci Catena, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aci Catena di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 22°C e i 27°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60%, rendendo l’aria leggermente umida ma comunque confortevole.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà del 31%, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà al 67%, garantendo un clima notturno fresco e piacevole.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un clima sereno con temperature che saliranno fino a 26°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 20%, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più secca e confortevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 26°C, mentre il vento continuerà a mantenersi debole. Non sono previste precipitazioni, il che permetterà di godere di un pomeriggio tranquillo nonostante le nubi.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con il cielo che si schiarirà nuovamente. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 23°C, e l’umidità si stabilizzerà intorno al 61%. Il vento rimarrà leggero, creando un’atmosfera piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aci Catena nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una variabilità della copertura nuvolosa. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con giornate prevalentemente soleggiate e temperature che continueranno a oscillare tra i 22°C e i 27°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere momenti all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +22° perc. +21.9° Assenti 7.1 O max 9.5 Ponente 65 % 1018 hPa 4 poche nuvole +21.5° perc. +21.2° Assenti 7.5 NO max 9.3 Maestrale 56 % 1018 hPa 7 cielo sereno +23.9° perc. +23.6° Assenti 3.8 O max 5.6 Ponente 48 % 1018 hPa 10 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° Assenti 2.1 SE max 7.9 Scirocco 44 % 1018 hPa 13 nubi sparse +26.8° perc. +27° Assenti 8.5 SE max 10.3 Scirocco 46 % 1017 hPa 16 nubi sparse +25° perc. +25° Assenti 5.8 E max 7.7 Levante 57 % 1016 hPa 19 cielo sereno +23.6° perc. +23.6° Assenti 1.8 NNO max 5.4 Maestrale 61 % 1017 hPa 22 cielo sereno +23° perc. +23° Assenti 5.8 O max 6.9 Ponente 62 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:45

