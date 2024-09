Meteo Aci Catena, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Mercoledì 18 Settembre a Aci Catena si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da nuvolosità e piogge leggere nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 20°C e i 25°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 14 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà nel corso della giornata, rendendo necessario un ombrello per chi avrà in programma attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa del 86% e una temperatura di circa 20°C. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di sereno fino alle prime luci dell’alba. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 19,8°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che salirà fino a 24°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che raggiungeranno il 99%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 3 km/h, rendendo la sensazione di calore più intensa. L’umidità si attesterà intorno al 50%, contribuendo a un clima piuttosto umido.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo nelle previsioni meteo. A partire dalle 13:00, si registreranno piogge leggere, con accumuli che varieranno da 0.12 mm a 0.55 mm. La temperatura scenderà leggermente, stabilizzandosi attorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che raggiungeranno il 90%. Il vento si presenterà moderato, con una velocità di circa 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, le piogge tenderanno a diminuire, lasciando spazio a nubi sparse. La temperatura si attesterà intorno ai 21°C, con un’umidità che aumenterà fino al 71%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera più fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Aci Catena indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità, con cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo, poiché le condizioni possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Aci Catena

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.9° perc. +19.8° Assenti 12.1 O max 16.5 Ponente 68 % 1013 hPa 4 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° prob. 1 % 12.5 O max 15.9 Ponente 70 % 1014 hPa 7 cielo coperto +21.6° perc. +21.4° Assenti 6.5 O max 9.9 Ponente 57 % 1014 hPa 10 cielo coperto +24.4° perc. +24.2° Assenti 1.6 SSO max 10.9 Libeccio 49 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +24° perc. +23.9° 0.23 mm 10.7 SE max 14 Scirocco 54 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +23.1° perc. +23.1° 0.13 mm 10 E max 12.6 Levante 62 % 1014 hPa 19 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° Assenti 7.8 NNE max 10 Grecale 70 % 1015 hPa 22 nubi sparse +20.9° perc. +20.9° Assenti 5 NO max 7.3 Maestrale 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:58

