Meteo Aci Catena, le previsioni per domani sabato 28 settembre

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Aci Catena indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 22,5°C e i 28,7°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con velocità che raggiungeranno i 15,7 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 72% in serata, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 24,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 4%, e i venti soffieranno da Ovest-Nord Ovest a una velocità di circa 8,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%, garantendo un clima piacevole.

Nella mattina, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 28,7°C entro le ore centrali della giornata. Il cielo rimarrà sereno fino a metà mattina, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una brezza leggera. L’umidità scenderà ulteriormente, favorendo una sensazione di calore moderato.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi intorno ai 25,1°C alle ore 17:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 71%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno all’8%. I venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 21,4 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto intorno alle ore 19:00. Le temperature scenderanno a 23,6°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 76%. I venti continueranno a soffiare con intensità moderata, contribuendo a un clima fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Aci Catena nei prossimi giorni suggeriscono un graduale abbassamento delle temperature e un incremento della nuvolosità. Domenica si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, mentre lunedì potrebbe portare un aumento delle precipitazioni. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.2° perc. +24.2° Assenti 7.7 ONO max 11.3 Maestrale 59 % 1013 hPa 4 cielo sereno +23.9° perc. +23.9° Assenti 7 ONO max 9.9 Maestrale 60 % 1013 hPa 7 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 4.1 NO max 8.2 Maestrale 53 % 1013 hPa 10 cielo sereno +28.3° perc. +28.4° Assenti 5.5 SE max 9.6 Scirocco 46 % 1014 hPa 13 poche nuvole +28.5° perc. +28.8° Assenti 9.5 ESE max 13.5 Scirocco 48 % 1013 hPa 16 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 18 % 7.6 NE max 15.4 Grecale 60 % 1013 hPa 19 cielo coperto +23.6° perc. +24° prob. 8 % 14.7 NNE max 22.5 Grecale 76 % 1015 hPa 22 nubi sparse +22.7° perc. +22.9° prob. 13 % 10.4 N max 17.4 Tramontana 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:42

