Meteo Aci Catena, le previsioni per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

Lunedì 9 Settembre

Lunedì 9 Settembre si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto a Aci Catena. Durante la notte, la temperatura si attesterà sui +27,3°C, con una sensazione termica di +28,4°C. Il vento soffierà a 10,7km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 15,5km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

La mattina, la pioggia farà la sua comparsa con un’intensità che varierà da leggera a moderata. Le temperature si manterranno intorno ai +25-22°C, con venti che potranno raggiungere i 36,9km/h. L’umidità aumenterà fino al 85%.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, ma la probabilità di piogge leggere sarà ancora presente. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi intorno ai +26-24°C. Il vento soffierà a 17,7km/h con raffiche fino a 17,7km/h.

In serata, il cielo si libererà dalle nubi e la pioggia cesserà. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24°C, con venti che perderanno intensità, arrivando a 11,1km/h.

Martedì 10 Settembre

Martedì 10 Settembre, ad Aci Catena, si prevede un cielo prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai +22-23°C, con venti leggeri provenienti da Ovest – Nord Ovest.

Al mattino, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature che oscilleranno tra i +23-25°C. I venti saranno deboli, con una direzione variabile tra Ovest e Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, e le temperature saliranno fino ai +26-27°C. I venti aumenteranno leggermente di intensità, provenendo principalmente da Sud Est.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai +23-24°C, con venti leggeri che soffieranno principalmente da Est – Nord Est.

Mercoledì 11 Settembre

Mercoledì 11 Settembre, le condizioni meteorologiche ad Aci Catena saranno caratterizzate da un cielo sereno per l’intera giornata. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +22-23°C, con venti leggeri provenienti da Ovest – Nord Ovest.

Al mattino, il cielo rimarrà sereno con temperature che oscilleranno tra i +22-25°C. I venti saranno deboli, con una direzione prevalente da Nord Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature che raggiungeranno i +26-27°C. I venti aumenteranno leggermente di intensità, provenendo principalmente da Sud Est.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai +23-24°C, con venti leggeri che soffieranno principalmente da Nord.

Giovedì 12 Settembre

Giovedì 12 Settembre, ad Aci Catena, si prevede un cielo parzialmente nuvoloso con temperature stabili. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai +22-23°C, con venti leggeri provenienti da Nord – Nord Ovest.

Al mattino, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con temperature che oscilleranno tra i +23-25°C. I venti saranno deboli, con una direzione variabile tra Ovest e Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, e le temperature saliranno fino ai +24-26°C. I venti aumenteranno leggermente di intensità, provenendo principalmente da Sud Ovest.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai +23-24°C, con venti leggeri che soffieranno principalmente da Est – Nord Est.

In conclusione, la settimana ad Aci Catena si preannuncia variabile, con alternanza di piogge leggere e schiarite. Le temperature si manterranno su valori tipici di metà settembre, con venti che potranno soffiare a intensità variabile. Resta comunque consigliabile monitorare costantemente le previsioni per eventuali aggiornamenti.

