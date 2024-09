Meteo Acireale, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acireale di Martedì 24 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di sereno. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento della temperatura fino a raggiungere i 25°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, limitandosi a qualche pioggia leggera nel pomeriggio.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 21,2°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 96% verso le 05:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5 km/h, proveniente principalmente da Nord-Ovest. L’umidità sarà alta, oscillando tra il 74% e il 78%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, con nubi sparse che lasceranno spazio a momenti di sole. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 24°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 27% intorno alle 09:00, mentre la velocità del vento rimarrà leggera, intorno ai 3 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 59%.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità, con la possibilità di pioggia leggera attorno alle 14:00, quando la temperatura scenderà a 24,4°C. La probabilità di pioggia sarà del 12%, ma le precipitazioni non dovrebbero essere significative. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24°C e la velocità del vento varierà tra i 7 e i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 21°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino allo 0%. La velocità del vento sarà molto leggera, rendendo la serata particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acireale nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente serene. Tuttavia, non si escludono brevi episodi di instabilità, specialmente nel pomeriggio. Gli amanti del sole troveranno sicuramente momenti favorevoli per godere delle belle giornate che ci attendono.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° Assenti 5 NNO max 6.7 Maestrale 77 % 1015 hPa 4 cielo coperto +20.8° perc. +20.8° prob. 5 % 5.6 NO max 6.1 Maestrale 75 % 1014 hPa 7 nubi sparse +22.2° perc. +22.2° Assenti 3.7 O max 5.2 Ponente 66 % 1015 hPa 10 poche nuvole +24.6° perc. +24.7° Assenti 5 SE max 5.9 Scirocco 58 % 1016 hPa 13 nubi sparse +25° perc. +25.1° prob. 12 % 10.6 SE max 10.2 Scirocco 58 % 1015 hPa 16 nubi sparse +23.6° perc. +23.7° prob. 16 % 6.2 E max 8.2 Levante 65 % 1015 hPa 19 cielo sereno +22.3° perc. +22.6° Assenti 1.4 SE max 8.1 Scirocco 75 % 1017 hPa 22 cielo sereno +21.9° perc. +22.1° Assenti 4.4 ONO max 5.9 Maestrale 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:48

