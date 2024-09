Meteo Acireale, le previsioni per il weekend 13 – 15 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, si registreranno nubi sparse e una temperatura di 22,9°C, con una leggera brezza da Ovest a 15 km/h. La mattina porterà un cielo sereno e un aumento delle temperature fino a 27,8°C. Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con temperature tra 27,4°C e 27,9°C. La sera, serena, vedrà un calo a 20,9°C. Sabato, cielo sereno e temperature che raggiungeranno 24,5°C. Domenica, il cielo sarà sereno al mattino, ma nel pomeriggio si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con temperature attorno a 22,8°C. Il fine settimana si prospetta caldo e favorevole per attività all’aperto.

Venerdì 13 Settembre

Nella notte di Venerdì 13 Settembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 33%. La temperatura si attesterà attorno ai 22,9°C, con una temperatura percepita di 22,7°C. La velocità del vento sarà di 15 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 22,4 km/h, creando una brezza vivace. Non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità sarà al 58% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con un passaggio a cielo sereno e una copertura nuvolosa che scenderà al 3%. Le temperature saliranno fino a 24,8°C alle 07:00 e raggiungeranno un picco di 27,8°C intorno alle 12:00. La velocità del vento varierà tra 10,4 km/h e 12,5 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, arrivando al 46% alle 12:00.

Nel pomeriggio, il tempo rimarrà stabile con poche nuvole e temperature che si manterranno tra i 27,4°C e i 27,9°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 6,4 km/h e 14,4 km/h, sempre da Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, sotto il 10%, e l’umidità si attesterà attorno al 45%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con temperature in calo fino a 20,9°C alle 23:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 19,4 km/h. L’umidità salirà al 53%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1013 hPa. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Sabato 14 Settembre

La notte di Sabato 14 Settembre si aprirà con un cielo sereno e una temperatura di 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità al 52%. La velocità del vento sarà di 15,4 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 22,9 km/h. Non si registreranno precipitazioni, garantendo una notte tranquilla.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 22,2°C alle 08:00 e raggiungeranno i 24,5°C intorno alle 12:00. La velocità del vento si manterrà tra 13,9 km/h e 16,2 km/h, sempre da Ovest. L’umidità si ridurrà ulteriormente, arrivando al 38% alle 12:00.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a essere favorevole con poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23,8°C. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra 5,8 km/h e 15,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà attorno al 42%.

La sera di Sabato si presenterà con un cielo sereno e temperature in calo fino a 19,1°C alle 23:00. La velocità del vento sarà di 8,4 km/h, mantenendo una direzione da Ovest. L’umidità salirà al 55%, ma non si registreranno precipitazioni, rendendo la serata ideale per eventi all’aperto.

Domenica 15 Settembre

Nella notte di Domenica 15 Settembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di 19°C. La copertura nuvolosa sarà al 3% e l’umidità al 56%. La velocità del vento sarà di 7,7 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con una probabilità di precipitazioni del 22%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 22,4°C alle 09:00. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 3,1 km/h, e l’umidità si manterrà al 49%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,8°C. La velocità del vento sarà di 9,6 km/h, mentre l’umidità aumenterà al 50%. Non si registreranno precipitazioni, ma la copertura nuvolosa sarà significativa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà poco nuvoloso con temperature in calo fino a 20,3°C alle 23:00. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 3,6 km/h, e l’umidità si attesterà al 62%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia prevalentemente sereno e caldo, con temperature che varieranno tra i 20°C e i 27°C. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, con un’attenzione particolare alla Domenica, quando si prevede un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio.

